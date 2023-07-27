Доронина (Доронина) Катерина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронина (Доронина) Катерина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Доронин Евдоким Алексеев

Отец ребёнка: Доронин Алексей

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Доронин Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Доронин Алексей

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно