Доронина (Доронина) Катерина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Доронин Алексей
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Доронин Алексей
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно