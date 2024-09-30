Олонен (Кямяря) Екатерина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
29.06.1914
Сын: Олонен Петр Александрович
Отец ребёнка: Олонен Александр Петрович
Рождение ребёнка
13.09.1919
Сын: Олонен Николай Александрович
Отец ребёнка: Олонен Александр Петрович
Рождение ребёнка
12.06.1921
Сын: Олонен Виктор Александрович
Отец ребёнка: Олонен Александр Петрович
Рождение ребёнка
22.02.1924
Дочь: (Олонен) Лемпи Александровна
Отец ребёнка: Олонен Александр Петрович
Рождение ребёнка
25.02.1926
Сын: Олонен Вальтер Александрович
Отец ребёнка: Олонен Александр Петрович
Рождение ребёнка
11.08.1929
Сын: Олонен Вальтер Александрович
Отец ребёнка: Олонен Александр Петрович
Рождение ребёнка
20.11.1931
Сын: Олонен Арво Александрович
Отец ребёнка: Олонен Александр Петрович
Рождение ребёнка
25.02.1934
Дочь: (Олонен) Мария Александровна
Отец ребёнка: Олонен Александр Петрович
Рождение ребёнка
29.02.1936
Сын: Олонен Вилье Александрович
Отец ребёнка: Олонен Александр Петрович
Смерть
Неизвестно