Олонен (Кямяря) Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олонен (Кямяря) Екатерина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1913

Муж: Олонен Александр Петрович

Рождение ребёнка
29.06.1914

Сын: Олонен Петр Александрович

Отец ребёнка: Олонен Александр Петрович

Рождение ребёнка
13.09.1919

Сын: Олонен Николай Александрович

Отец ребёнка: Олонен Александр Петрович

Рождение ребёнка
12.06.1921

Сын: Олонен Виктор Александрович

Отец ребёнка: Олонен Александр Петрович

Рождение ребёнка
22.02.1924

Дочь: (Олонен) Лемпи Александровна

Отец ребёнка: Олонен Александр Петрович

Рождение ребёнка
25.02.1926

Сын: Олонен Вальтер Александрович

Отец ребёнка: Олонен Александр Петрович

Рождение ребёнка
11.08.1929

Сын: Олонен Вальтер Александрович

Отец ребёнка: Олонен Александр Петрович

Рождение ребёнка
20.11.1931

Сын: Олонен Арво Александрович

Отец ребёнка: Олонен Александр Петрович

Рождение ребёнка
25.02.1934

Дочь: (Олонен) Мария Александровна

Отец ребёнка: Олонен Александр Петрович

Рождение ребёнка
29.02.1936

Сын: Олонен Вилье Александрович

Отец ребёнка: Олонен Александр Петрович

Смерть
Неизвестно

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