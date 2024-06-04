Цыкин Степан Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти05.01.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Цыкин Ефим Петров
Мать: Цыкина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Цыкина Ирина (Арина) Степанова
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Цыкина) Анна Степанова
Мать ребёнка: Цыкина Ирина (Арина) Степанова
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Цыкина Ирина (Арина) Степанова
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Цыкин Константин Степанов
Мать ребёнка: Цыкина Ирина (Арина) Степанова
Смерть
05.01.1869
Причина смерти: от горячки