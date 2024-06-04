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Цыкин Степан Ефимов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

05.01.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Цыкин Ефим Петров

Мать: Цыкина Прасковья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыкина Ирина (Арина) Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Цыкин Никита Степанов

Мать ребёнка: Цыкина Ирина (Арина) Степанова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Цыкина) Анна Степанова

Мать ребёнка: Цыкина Ирина (Арина) Степанова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Цыкин Андрей Степанов

Мать ребёнка: Цыкина Ирина (Арина) Степанова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Цыкин Константин Степанов

Мать ребёнка: Цыкина Ирина (Арина) Степанова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.01.1869
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от горячки

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