Абаимовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаимовъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Абаимовъ Николай

Мать: Абаимова Вера

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