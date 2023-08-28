(Бушмина) Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Украина, Луганская область, Должанский городской совет / Свердловский городской совет, Вознесеновка / Червонопартизанск, Васильевское