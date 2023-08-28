(Бушмина) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бушмина) Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бушмин (bushmin) Василий Тихонович (Vasiliy Tikhonovich)

Мать: Бушмина Ксения Федосеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Украина, Луганская область, Должанский городской совет / Свердловский городской совет, Вознесеновка / Червонопартизанск, Васильевское
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