Самсонов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонов Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самсонов Алик

Мать ребёнка: Самсонова (Михалев) Александра Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Самсонова) Татьяна

Мать ребёнка: Самсонова (Михалев) Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова (Михалев) Александра Александровна

Смерть
Неизвестно

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