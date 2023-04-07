Степенкова (Слугина) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1974
Отец: Слугин Александр
Мать: Слугина Мария
Рождение ребёнка
12.09.1995
Дочь: Степенкова Виктория
Отец ребёнка: Степенков Александр
Рождение ребёнка
13.11.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степенков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степенков Александр