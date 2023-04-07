Степенкова (Слугина) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степенкова (Слугина) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1974

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1948 г.р.

Муж

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1974

Отец: Слугин Александр

Мать: Слугина Мария

Рождение ребёнка
12.09.1995

Дочь: Степенкова Виктория

Отец ребёнка: Степенков Александр

Рождение ребёнка
13.11.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степенков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степенков Александр

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