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Резниченко Алексей Мефодьевич

Место рождения

Рожок, Вінницька область

Дата рождения

02.02.1942

Дата смерти

29.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1942

Отец: Резниченко Мефодий Васильевич

Мать: Тягун Резниченко Антонина Федоровна

Рожок, Вінницька область
Рождение ребёнка
12.05.1966

Дочь: Зиборова Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Резниченко Елена Артёмовна

Рожок, Вінницька область
Рождение ребёнка
23.11.1971

Дочь: Попова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Резниченко Елена Артёмовна

Рождение ребёнка
24.12.1977

Дочь: Солодовник Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Резниченко Елена Артёмовна

Смерть
29.04.2001