Резниченко Алексей Мефодьевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1942
Дата смерти29.04.2001
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1942
Рождение ребёнка
12.05.1966
Дочь: Зиборова Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Резниченко Елена Артёмовна
Рождение ребёнка
23.11.1971
Дочь: Попова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Резниченко Елена Артёмовна
Рождение ребёнка
24.12.1977
Дочь: Солодовник Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Резниченко Елена Артёмовна
Смерть
29.04.2001