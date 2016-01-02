Резниченко (Тягун) Елена Артёмовна
Место рождения
Дата рождения30.09.1942
Дата смерти02.01.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1942
Отец: не указан
Рождение ребёнка
12.05.1966
Дочь: Зиборова Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Резниченко Алексей Мефодьевич
Рождение ребёнка
23.11.1971
Дочь: Попова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Резниченко Алексей Мефодьевич
Рождение ребёнка
24.12.1977
Дочь: Солодовник Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Резниченко Алексей Мефодьевич
Смерть
02.01.2016