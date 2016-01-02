Резниченко (Тягун) Елена Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резниченко (Тягун) Елена Артёмовна

Место рождения

Рожок, Вінницька область

Дата рождения

30.09.1942

Дата смерти

02.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1942

Отец: не указан

Мать: Тягун Евгения (звали Югынка) Семеновна

Рожок, Вінницька область
Рождение ребёнка
12.05.1966

Дочь: Зиборова Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Резниченко Алексей Мефодьевич

Рожок, Вінницька область
Рождение ребёнка
23.11.1971

Дочь: Попова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Резниченко Алексей Мефодьевич

Рождение ребёнка
24.12.1977

Дочь: Солодовник Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Резниченко Алексей Мефодьевич

Смерть
02.01.2016