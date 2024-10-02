Прозоров Владимир Николаевич
Место рожденияКиров
Дата рождения29.11.1970
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1970
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.10.1995
Рождение ребёнка
22.07.2002
Дочь: Прозорова Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Тарбеева Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
26.07.2013
Дочь: Прозорова Вера Владимировна
Мать ребёнка: Тарбеева Ольга Владимировна