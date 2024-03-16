Козулина Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козулина Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козулин Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.04.1865

Дочь: (Козулина) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Козулин Николай Тимофеевич

Доброе, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Метрическая книга Екатерино-Никольской церкви 1865г часть 1 о родившихся: зап.11ж.п. 13/19 апреля Александра родители: казак Амурского пешего казачьего батальона 2 роты станицы Доброй Николай Тимофее... Показать все
Рождение ребёнка
14.10.1872

Сын: Козулин Назар Николаевич

Отец ребёнка: Козулин Николай Тимофеевич

Доброе, Октябрьский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
Неизвестно

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