Козулина Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1865
Дочь: (Козулина) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Козулин Николай Тимофеевич
Метрическая книга Екатерино-Никольской церкви 1865г часть 1 о родившихся: зап.11ж.п. 13/19 апреля Александра родители: казак Амурского пешего казачьего батальона 2 роты станицы Доброй Николай Тимофее... Показать все
Рождение ребёнка
14.10.1872
Отец ребёнка: Козулин Николай Тимофеевич
Смерть
Неизвестно