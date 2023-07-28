Бахтина (Белоногова) Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахтина (Белоногова) Параскева Петрова

Бахтина (Белоногова) Параскева Петрова

Место рождения

Власова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Власова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.10.1801

Муж: Бахтин Иван Агафонов

Рождение ребёнка
20.02.1802

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Бахтин Иван Агафонов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.04.1804

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Бахтин Иван Агафонов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Бахтин Иван Агафонов

Рождение ребёнка
24.03.1809

Дочь: Чащина - Столбикова Лидия (Клавдия) Иванова

Отец ребёнка: Бахтин Иван Агафонов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Лидия Иванова

Отец ребёнка: Бахтин Иван Агафонов

Рождение ребёнка
15.01.1812

Дочь: Сигклитиия Иванова

Отец ребёнка: Бахтин Иван Агафонов

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно