Бахтина (Белоногова) Параскева Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1801
Муж: Бахтин Иван Агафонов
Рождение ребёнка
20.02.1802
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Бахтин Иван Агафонов
Рождение ребёнка
20.04.1804
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Бахтин Иван Агафонов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Бахтин Иван Агафонов
Рождение ребёнка
24.03.1809
Дочь: Чащина - Столбикова Лидия (Клавдия) Иванова
Отец ребёнка: Бахтин Иван Агафонов
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Лидия Иванова
Отец ребёнка: Бахтин Иван Агафонов
Рождение ребёнка
15.01.1812
Дочь: Сигклитиия Иванова
Отец ребёнка: Бахтин Иван Агафонов
Смерть
Неизвестно