Чащина - Столбикова (Бахтина) Лидия (Клавдия) Иванова
Место рождения
Дата рождения24.03.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1809
Отец: Бахтин Иван Агафонов
Бракосочетание
08.07.1828
Рождение ребёнка
07.11.1829
Дочь: Епистимия Филиппова
Отец ребёнка: Чащин - Столбиков Филипп Васильев
Рождение ребёнка
20.06.1832
Сын: Чащин - Столбиков Иулиан Филиппов
Отец ребёнка: Чащин - Столбиков Филипп Васильев
Рождение ребёнка
13.11.1834
Сын: Чащин - Столбиков Филипп Филиппов
Отец ребёнка: Чащин - Столбиков Филипп Васильев
Рождение ребёнка
26.07.1836
Дочь: Христина Филиппова
Отец ребёнка: Чащин - Столбиков Филипп Васильев
Рождение ребёнка
Около ?.07.1837
Дочь: Параскева Филиппова
Отец ребёнка: Чащин - Столбиков Филипп Васильев
Рождение ребёнка
11.08.1839
Дочь: Васса Филиппова
Отец ребёнка: Чащин - Столбиков Филипп Васильев
Смерть
Неизвестно