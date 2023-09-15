Чащина - Столбикова (Бахтина) Лидия (Клавдия) Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина - Столбикова (Бахтина) Лидия (Клавдия) Иванова

Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

24.03.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1809

Отец: Бахтин Иван Агафонов

Мать: Бахтина Параскева Петрова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
08.07.1828

Муж: Чащин - Столбиков Филипп Васильев

Рождение ребёнка
07.11.1829

Дочь: Епистимия Филиппова

Отец ребёнка: Чащин - Столбиков Филипп Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1832

Сын: Чащин - Столбиков Иулиан Филиппов

Отец ребёнка: Чащин - Столбиков Филипп Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.11.1834

Сын: Чащин - Столбиков Филипп Филиппов

Отец ребёнка: Чащин - Столбиков Филипп Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1836

Дочь: Христина Филиппова

Отец ребёнка: Чащин - Столбиков Филипп Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1837

Дочь: Параскева Филиппова

Отец ребёнка: Чащин - Столбиков Филипп Васильев

Рождение ребёнка
11.08.1839

Дочь: Васса Филиппова

Отец ребёнка: Чащин - Столбиков Филипп Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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