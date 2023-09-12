Виниус Тарзус
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тай Штрауд-Мëрфи
Мать ребёнка: Лия Мëрфи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Франц Штрауд-Мëрфи
Мать ребёнка: Лия Мëрфи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скай Штрауд-Мëрфи
Мать ребёнка: Лия Мëрфи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лия Мëрфи
Смерть
Неизвестно