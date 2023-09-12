Виниус Тарзус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виниус Тарзус

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тай Штрауд-Мëрфи

Мать ребёнка: Лия Мëрфи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Франц Штрауд-Мëрфи

Мать ребёнка: Лия Мëрфи

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скай Штрауд-Мëрфи

Мать ребёнка: Лия Мëрфи

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лия Мëрфи

Смерть
Неизвестно
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