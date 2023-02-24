Дурындин Александр Матвеевич
Место рожденияДеревня Новоникольское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Дурындин Матвей Петрович
Мать: не указана
Деревня Новоникольское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1916
Сын: Дурындин Николай Александрович
Мать ребёнка: Шувалова Зиновия Романова
Бракосочетание
31.?.1916
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно