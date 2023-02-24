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Дурындин Александр Матвеевич

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Место рождения

Деревня Новоникольское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Дурындин Матвей Петрович

Мать: не указана

Деревня Новоникольское , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.10.1916

Сын: Дурындин Николай Александрович

Мать ребёнка: Шувалова Зиновия Романова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.?.1916

Жена: Шувалова Зиновия Романова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Развод
Неизвестно

Жена: Шувалова Зиновия Романова

Смерть
Неизвестно
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