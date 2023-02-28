Шувалова Зиновия Романова
Место рождения
Дата рождения01.11.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1896
Рождение ребёнка
15.10.1916
Сын: Дурындин Николай Александрович
Отец ребёнка: Дурындин Александр Матвеевич
Бракосочетание
31.?.1916
Рождение ребёнка
01.12.1919
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Шувалов Василий Никитич
Бракосочетание
18.?.1921
Развод
Неизвестно
Смерть
Неизвестно