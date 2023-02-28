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Шувалова Зиновия Романова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.11.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1896

Отец: Романов Лаврентий Семенович

Мать: Романова Анастасия Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.10.1916

Сын: Дурындин Николай Александрович

Отец ребёнка: Дурындин Александр Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.?.1916

Муж: Дурындин Александр Матвеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1919

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Шувалов Василий Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.?.1921

Муж: Шувалов Василий Никитич

Развод
Неизвестно

Муж: Дурындин Александр Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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