Кронебергер (Шваб) Анна Ева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Отец: Шваб Иоганнес
Мать: Шваб (Беккер) Катарина
Муж: Кронебергер Иоганнес
Дочь: (Кронебергер) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес
Сын: Кронебергер Михаил Иоганнесович
Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес
Дочь: (Кронебергер) Клара Яковлевна
Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес
Дочь: (Кронебергер) Вероника Яковлевна
Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес
Дочь: (Кронебергер) Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес
Дочь: (Кронебергер) Розалия Яковлевна
Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес
Дочь: (Кронебергер) Вильгельмина Яковлевна
Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес
Дочь: (Кронебергер) Нетбурга Netburga Яковлевна
Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес
Дочь: (Кронебергер) Роза Яковлевна
Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес
Дочь: (Кронебергер) Олинда Яковлевна
Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес
Дочь: (Кронебергер) Ядвига Яковлевна
Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес
Сын: Кронебергер Флориан
Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес
Дочь: Штезель (Кронебергер) Олинда
Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес