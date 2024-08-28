Кронебергер (Шваб) Анна Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кронебергер (Шваб) Анна Ева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шваб Иоганнес

Мать: Шваб (Беккер) Катарина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кронебергер Иоганнес

Рождение ребёнка
26.12.1893

Дочь: (Кронебергер) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес

Рождение ребёнка
19.03.1895

Сын: Кронебергер Михаил Иоганнесович

Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес

Рождение ребёнка
13.06.1897

Дочь: (Кронебергер) Клара Яковлевна

Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес

Рождение ребёнка
15.03.1900

Дочь: (Кронебергер) Вероника Яковлевна

Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес

Рождение ребёнка
10.05.1901

Дочь: (Кронебергер) Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес

Рождение ребёнка
17.08.1902

Дочь: (Кронебергер) Розалия Яковлевна

Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес

Рождение ребёнка
04.08.1904

Дочь: (Кронебергер) Вильгельмина Яковлевна

Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес

Рождение ребёнка
01.03.1906

Дочь: (Кронебергер) Нетбурга Netburga Яковлевна

Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес

Рождение ребёнка
19.12.1908

Дочь: (Кронебергер) Роза Яковлевна

Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес

Рождение ребёнка
16.08.1910

Дочь: (Кронебергер) Олинда Яковлевна

Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес

Рождение ребёнка
03.03.1912

Дочь: (Кронебергер) Ядвига Яковлевна

Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес

Рождение ребёнка
05.06.1913

Сын: Кронебергер Флориан

Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес

Рождение ребёнка
26.07.1915

Дочь: Штезель (Кронебергер) Олинда

Отец ребёнка: Кронебергер Иоганнес

Смерть
Неизвестно

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