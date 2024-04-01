Голенкова (Бессонова) Матрона Давидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоленкова (Бессонова) Матрона Давидова

Голенкова (Бессонова) Матрона Давидова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1873

Муж: Голенков Федор Уряд. Выс. Медвежьего Михайлов

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 37 вторым, ж. 20 р. Чистого
Рождение ребёнка
10.06.1875

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Голенков Федор Уряд. Выс. Медвежьего Михайлов

Рождение ребёнка
30.01.1877

Сын: Голенков Василий Федоров

Отец ребёнка: Голенков Федор Уряд. Выс. Медвежьего Михайлов

Рождение ребёнка
21.10.1878

Дочь: Параскева Федорова

Отец ребёнка: Голенков Федор Уряд. Выс. Медвежьего Михайлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close