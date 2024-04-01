Голенкова (Бессонова) Матрона Давидова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1873
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 37 вторым, ж. 20 р. Чистого
Рождение ребёнка
10.06.1875
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Голенков Федор Уряд. Выс. Медвежьего Михайлов
Рождение ребёнка
30.01.1877
Отец ребёнка: Голенков Федор Уряд. Выс. Медвежьего Михайлов
Рождение ребёнка
21.10.1878
Дочь: Параскева Федорова
Отец ребёнка: Голенков Федор Уряд. Выс. Медвежьего Михайлов
Смерть
Неизвестно