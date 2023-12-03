Бобрецов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобрецов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1778 по 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1778 по 1779

Отец: Бобрецов Алумпей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Бобрецов Афанасий

Мать ребёнка: Бобрецова Парасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Бобрецова Парасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобрецов Фёдор

Мать ребёнка: Бобрецова Парасковья

Смерть
Неизвестно
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