Бобрецов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1778 по 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1778 по 1779
Отец: Бобрецов Алумпей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Бобрецов Афанасий
Мать ребёнка: Бобрецова Парасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Бобрецова Парасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобрецов Фёдор
Мать ребёнка: Бобрецова Парасковья
Смерть
Неизвестно