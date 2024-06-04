Тарканова Марья Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарканова Марья Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарканов Петр Клементьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: (Тарканова) Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Тарканов Петр Клементьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Тарканов Кузьма Петров

Отец ребёнка: Тарканов Петр Клементьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Тарканов Константин Петров

Отец ребёнка: Тарканов Петр Клементьев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850

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