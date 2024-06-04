Тарканова Марья Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: (Тарканова) Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Тарканов Петр Клементьев
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Тарканов Петр Клементьев
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Тарканов Константин Петров
Отец ребёнка: Тарканов Петр Клементьев
Смерть
После 1850