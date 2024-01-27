Степанов Василий Арсентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Василий Арсентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1939

Сын: Степанов Станислав Васильевич

Мать ребёнка: Степанова Нина Аркадьевна

Смерть
?.08.1941
Пропал без вести в августе 1941 года,служил младшим политруком в роте 901 стрелкового полка 245 стрелковой дивизии. Участник Финской войны
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