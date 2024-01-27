Степанов Василий Арсентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1939
Сын: Степанов Станислав Васильевич
Мать ребёнка: Степанова Нина Аркадьевна
Смерть
?.08.1941
Пропал без вести в августе 1941 года,служил младшим политруком в роте 901 стрелкового полка 245 стрелковой дивизии. Участник Финской войны