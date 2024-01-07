Пронин Михаил Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Пронин Прокофий Елисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Пронин Гаврила Михайлович
Мать ребёнка: Пронина Авдотья
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Пронина Авдотья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пронин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Пронина Авдотья
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пронина Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Пронина Авдотья
Рождение ребёнка
06.04.1823 ст.
Сын: Пронин Осип Иосиф Михайлович
Мать ребёнка: Пронина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пронина Авдотья
Смерть
Неизвестно