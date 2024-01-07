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Пронин Михаил Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Пронин Прокофий Елисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Пронин Гаврила Михайлович

Мать ребёнка: Пронина Авдотья

Рождение ребёнка
1815

Сын: Пронин Илья Михайлович

Мать ребёнка: Пронина Авдотья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пронин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Пронина Авдотья

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пронина Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Пронина Авдотья

Рождение ребёнка
06.04.1823 ст.

Сын: Пронин Осип Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Пронина Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пронина Авдотья

Смерть
Неизвестно
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