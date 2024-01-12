Харева -- Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1895
Дочь: Харева Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Харев Захар Семенович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
12.05.1897
Сын: Харев Александр Захарович
Отец ребёнка: Харев Захар Семенович
Рождение ребёнка
10.06.1901
Сын: Харев Петр Захарович
Отец ребёнка: Харев Захар Семенович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно