Харева -- Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарева -- Екатерина Степановна

Харева -- Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1879 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1895

Дочь: Харева Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Харев Захар Семенович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
12.05.1897

Сын: Харев Александр Захарович

Отец ребёнка: Харев Захар Семенович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.06.1901

Сын: Харев Петр Захарович

Отец ребёнка: Харев Захар Семенович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харев Захар Семенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close