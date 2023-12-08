Григорьева Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьева Марфа Григорьевна

Григорьева Марфа Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1884

Отец: Григорий Егоров

Мать: Евдокия Семенова

Рождение ребёнка
04.02.1911

Сын: Дмитриев Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Петров Димитрий Петрович

Рождение ребёнка
02.11.1913 ст.

Дочь: Митрофанова Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Петров Димитрий Петрович

Важашур, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.06.1921

Дочь: Георгиева Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Петров Димитрий Петрович

Рождение ребёнка
07.02.1924

Сын: Дмитриев Пантелей Дмитриевич

Отец ребёнка: Петров Димитрий Петрович

Рождение ребёнка
23.06.1927

Сын: Рачков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Петров Димитрий Петрович

Важашур, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Параскева Петровна

Отец ребёнка: Петров Димитрий Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close