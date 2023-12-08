Григорьева Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1884
Отец: Григорий Егоров
Мать: Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
04.02.1911
Сын: Дмитриев Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Петров Димитрий Петрович
Рождение ребёнка
02.11.1913 ст.
Дочь: Митрофанова Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Петров Димитрий Петрович
Рождение ребёнка
26.06.1921
Дочь: Георгиева Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Петров Димитрий Петрович
Рождение ребёнка
07.02.1924
Сын: Дмитриев Пантелей Дмитриевич
Отец ребёнка: Петров Димитрий Петрович
Рождение ребёнка
23.06.1927
Сын: Рачков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Петров Димитрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Параскева Петровна
Отец ребёнка: Петров Димитрий Петрович
Смерть
Неизвестно