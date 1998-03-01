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Реутов Николай Игнатьевич

Место рождения

Курская область, Фатежский район, Солдатский сельсовет, с. Шахово

Дата рождения

05.12.1921

Дата смерти

01.03.1998

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1921

Отец: Реутов Игнат Никитович

Мать: Реутова Евдокия Васильевна

Курская область, Фатежский район, Солдатский сельсовет, с. Шахово
Рождение ребёнка
09.11.1951

Сын: Реутов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Реутова Валентина Алексеевна

Курск
Рождение ребёнка
06.11.1953

Дочь: Писаненко Галина Николаевна

Мать ребёнка: Реутова Валентина Алексеевна

Курск
Рождение ребёнка
03.01.1957

Сын: Реутов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Реутова Валентина Алексеевна

Курск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Абакан
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Курск
Смерть
01.03.1998
Курск
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