Реутов Николай Игнатьевич
Место рожденияКурская область, Фатежский район, Солдатский сельсовет, с. Шахово
Дата рождения05.12.1921
Дата смерти01.03.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1921
Отец: Реутов Игнат Никитович
Курская область, Фатежский район, Солдатский сельсовет, с. Шахово
Рождение ребёнка
09.11.1951
Сын: Реутов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Реутова Валентина Алексеевна
Курск
Рождение ребёнка
06.11.1953
Дочь: Писаненко Галина Николаевна
Мать ребёнка: Реутова Валентина Алексеевна
Курск
Рождение ребёнка
03.01.1957
Сын: Реутов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Реутова Валентина Алексеевна
Курск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Абакан
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Курск
Смерть
01.03.1998
Курск