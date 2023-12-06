Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1901 ст.
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: Соловьев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.10.1903 ст.
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: Соловьев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
22.10.1906 ст.
Дочь: Соловьева Манефа Ивановна
Отец ребёнка: Соловьев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.04.1909 ст.
Сын: Соловьев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Соловьев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно