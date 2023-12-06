Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1901 ст.

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Васильевич

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.10.1903 ст.

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Васильевич

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.10.1906 ст.

Дочь: Соловьева Манефа Ивановна

Отец ребёнка: Соловьев Иван Васильевич

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.04.1909 ст.

Сын: Соловьев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Васильевич

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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