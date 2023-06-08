Адонина Анастасия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Адонин Александр
Отец ребёнка: Адонин Федор
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Адонин Федор
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Макарова Просковья
Отец ребёнка: Адонин Федор
Рождение ребёнка
29.07.1903
Сын: Адонин Михаил
Отец ребёнка: Адонин Федор
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Адонин Иван
Отец ребёнка: Адонин Федор
Рождение ребёнка
1907
Сын: Адонин Макар
Отец ребёнка: Адонин Федор
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Зимовникова Любовь
Отец ребёнка: Адонин Федор
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Адонин Федор
Смерть
Неизвестно