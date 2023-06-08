Адонина Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адонина Анастасия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Адонин Александр

Отец ребёнка: Адонин Федор

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Адонин Федор

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Макарова Просковья

Отец ребёнка: Адонин Федор

Рождение ребёнка
29.07.1903

Сын: Адонин Михаил

Отец ребёнка: Адонин Федор

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Адонин Иван

Отец ребёнка: Адонин Федор

Рождение ребёнка
1907

Сын: Адонин Макар

Отец ребёнка: Адонин Федор

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Зимовникова Любовь

Отец ребёнка: Адонин Федор

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Адонин Федор

Смерть
Неизвестно