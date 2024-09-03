Самоловова (Кошкарова) Параскева Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1886
Дочь: Самоловова (Самоловова) Стефанида Павлова
Отец ребёнка: Самоловов Павел Климентов
Рождение ребёнка
29.09.1887
Отец ребёнка: Самоловов Павел Климентов
Рождение ребёнка
26.11.1893
Дочь: Филатова (Самоловова) Варвара Павлова
Отец ребёнка: Самоловов Павел Климентов
Рождение ребёнка
01.02.1897
Дочь: Кошкарова (Самоловова) Анна Павлова
Отец ребёнка: Самоловов Павел Климентов
Рождение ребёнка
17.08.1900
Отец ребёнка: Самоловов Павел Климентов
Рождение ребёнка
09.04.1903
Дочь: (Самоловова) Анастасия Павлова
Отец ребёнка: Самоловов Павел Климентов
Смерть
Неизвестно