Самоловова (Кошкарова) Параскева Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Кошкарова) Параскева Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Павел Климентов

Рождение ребёнка
09.11.1886

Дочь: Самоловова (Самоловова) Стефанида Павлова

Отец ребёнка: Самоловов Павел Климентов

Рождение ребёнка
29.09.1887

Сын: Самоловов Андрей Павлов

Отец ребёнка: Самоловов Павел Климентов

Рождение ребёнка
26.11.1893

Дочь: Филатова (Самоловова) Варвара Павлова

Отец ребёнка: Самоловов Павел Климентов

Рождение ребёнка
01.02.1897

Дочь: Кошкарова (Самоловова) Анна Павлова

Отец ребёнка: Самоловов Павел Климентов

Рождение ребёнка
17.08.1900

Сын: Самоловов Георгий Павлов

Отец ребёнка: Самоловов Павел Климентов

Рождение ребёнка
09.04.1903

Дочь: (Самоловова) Анастасия Павлова

Отец ребёнка: Самоловов Павел Климентов

Смерть
Неизвестно

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