Фефилова Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Фефилов Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Фефилов Дмитрий Козмич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Фефилова) Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Фефилов Дмитрий Козмич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Фефилова) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Фефилов Дмитрий Козмич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Фефилов Дмитрий Козмич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Фефилов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Фефилов Дмитрий Козмич
Смерть
После 1873