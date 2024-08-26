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Фефилова Мария Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1873

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фефилов Дмитрий Козмич

Место жительства
Неизвестно
Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Фефилов Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Фефилов Дмитрий Козмич

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Фефилова) Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Фефилов Дмитрий Козмич

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Фефилова) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Фефилов Дмитрий Козмич

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Фефилов Лев Дмитриевич

Отец ребёнка: Фефилов Дмитрий Козмич

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Фефилов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Фефилов Дмитрий Козмич

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1873
Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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