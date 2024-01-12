Лапшин Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшин Дмитрий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Лапшин Егор Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Лапшин Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Лапшин Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Лапшин Влас Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Лапшин Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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