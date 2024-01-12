Лапшин Дмитрий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Лапшин Егор Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно