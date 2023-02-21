(Куликова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куликов Аввакум Тихонович
Мать: Арина
Рождение ребёнка
26.08.1842
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Анкудинов Гордей Матвеевич
Рождение ребёнка
18.07.1846
Сын: Анкудинов Михаил
Отец ребёнка: Анкудинов Гордей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно