(Куликова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Куликова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куликов Аввакум Тихонович

Мать: Арина

Рождение ребёнка
26.08.1842

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Анкудинов Гордей Матвеевич

Рождение ребёнка
18.07.1846

Сын: Анкудинов Михаил

Отец ребёнка: Анкудинов Гордей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анкудинов Гордей Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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