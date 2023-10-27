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Жабинцев Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1986

Отец: Жабинцев Михаил Владимирович

Мать: Жабинцева Татьяна Валентиновна

Рождение ребёнка
19.01.2007

Сын: Ильин Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Ильина Наталья Павловна

Рождение ребёнка
05.08.2013

Сын: Жабинцев Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Ильина Наталья Павловна

Рождение ребёнка
03.10.2015

Дочь: Жабинцева Вера Владимировна

Мать ребёнка: Ильина Наталья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Наталья Павловна

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