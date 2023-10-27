Жабинцев Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1986
Рождение ребёнка
19.01.2007
Мать ребёнка: Ильина Наталья Павловна
Рождение ребёнка
05.08.2013
Сын: Жабинцев Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Ильина Наталья Павловна
Рождение ребёнка
03.10.2015
Дочь: Жабинцева Вера Владимировна
Мать ребёнка: Ильина Наталья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Наталья Павловна