Питкевич (Пиатковская) Джозефа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПиткевич (Пиатковская) Джозефа

Питкевич (Пиатковская) Джозефа

Место рождения

Сосновиец, Силезия Австрия

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

После 1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосновиец, Силезия Австрия
Рождение ребёнка
03.09.1902

Дочь: Самсонович Бронислава

Отец ребёнка: Питкевич Болеслав

Соснововиц, Силезия Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Питкевич Вацлав

Отец ребёнка: Питкевич Болеслав

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1902
Сосновиец, Силезия Австрия
Похороны
Неизвестно
Сосновиец, Силезия Австрия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close