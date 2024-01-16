Питкевич (Пиатковская) Джозефа
Место рожденияСосновиец, Силезия Австрия
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиПосле 1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Сосновиец, Силезия Австрия
Рождение ребёнка
03.09.1902
Дочь: Самсонович Бронислава
Отец ребёнка: Питкевич Болеслав
Соснововиц, Силезия Польша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Питкевич Вацлав
Отец ребёнка: Питкевич Болеслав
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1902
Сосновиец, Силезия Австрия
Похороны
Неизвестно
Сосновиец, Силезия Австрия