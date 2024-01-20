Чураков Филипп Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чураков Филипп Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

1719 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Чураков Дементий Михайлович

Мать: не указана

Смерть
1820
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