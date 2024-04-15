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Коноваленко Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Коноваленко Федор Степанович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
01.10.1865 ст.

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Коноваленко Феодосия Мартиновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9RD?i=70&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноваленко Феодосия Мартиновна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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