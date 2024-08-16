Гутов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гутов Прохор Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1662

Сын: Гутов Иван Павлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1662

Сын: Гутов Петр Павлов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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