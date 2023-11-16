Лукьянчук (Васильева) Нина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Алекандровна Третьякова
Отец ребёнка: Лукьянчук Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянчук Владимир Александрович
Отец ребёнка: Лукьянчук Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянчук Сергей Александрович
Отец ребёнка: Лукьянчук Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьянчук Александр
Смерть
Неизвестно