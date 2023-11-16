Лукьянчук (Васильева) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчук (Васильева) Нина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Васильев Федор Иванович

Мать: Васильева Агафья Алексеевна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Алекандровна Третьякова

Отец ребёнка: Лукьянчук Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянчук Владимир Александрович

Отец ребёнка: Лукьянчук Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянчук Сергей Александрович

Отец ребёнка: Лукьянчук Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянчук Александр

Смерть
Неизвестно
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