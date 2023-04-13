Кабанцова (Гончарова) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанцова (Гончарова) Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

03.03.1910

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1851

Муж: Кабанцов Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
13.04.1852

Сын: Кабанцов Мартин Прокофьевич

Отец ребёнка: Кабанцов Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
07.07.1854

Дочь: Марфа Прокофьевна

Отец ребёнка: Кабанцов Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
30.07.1856

Сын: Кабанцов Яков Прокофьевич

Отец ребёнка: Кабанцов Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Шелудченко Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Кабанцов Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
25.10.1863

Дочь: Анастасия Прокофьевна

Отец ребёнка: Кабанцов Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
11.10.1866

Дочь: Агафья Прокофьевна

Отец ребёнка: Кабанцов Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1870

Дочь: Добычина Прасковья Прокофьевна

Отец ребёнка: Кабанцов Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
13.07.1873

Сын: Кабанцов Владимир Прокофьевич

Отец ребёнка: Кабанцов Прокофий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.03.1910
Причина смерти: старость
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