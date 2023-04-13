Кабанцова (Гончарова) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти03.03.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1851
Рождение ребёнка
13.04.1852
Сын: Кабанцов Мартин Прокофьевич
Отец ребёнка: Кабанцов Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
07.07.1854
Дочь: Марфа Прокофьевна
Отец ребёнка: Кабанцов Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1856
Сын: Кабанцов Яков Прокофьевич
Отец ребёнка: Кабанцов Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Шелудченко Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Кабанцов Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1863
Дочь: Анастасия Прокофьевна
Отец ребёнка: Кабанцов Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1866
Дочь: Агафья Прокофьевна
Отец ребёнка: Кабанцов Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1870
Дочь: Добычина Прасковья Прокофьевна
Отец ребёнка: Кабанцов Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1873
Сын: Кабанцов Владимир Прокофьевич
Отец ребёнка: Кабанцов Прокофий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.03.1910
Причина смерти: старость