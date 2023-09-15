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Геллер Станислав Борисович

Место рождения

Бунге

Дата рождения

16.03.1965

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1965

Отец: Геллер Борис Евгеньевич

Мать: Геллер Галина Борисовна

Образование
Около 1980
Образовательное учреждение: Горный техникум Специальность: горный техник-электромеханик
Работа или профессия
Около 1984
техник-электромеханик | Место работы: шахта Должность: техник-электромеханик
Бракосочетание
Около 1987

Жена: Геллер Лариса

Рождение ребёнка
19.01.1988

Сын: Геллер Максим Станиславович

Мать ребёнка: Геллер Лариса

Развод
Около 1993

Жена: Геллер Лариса

Бракосочетание
Около 1994

Жена: Геллер Людмила

Работа или профессия
Неизвестно
горный техник-электромеханик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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