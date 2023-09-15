Геллер Станислав Борисович
Место рождения
Дата рождения16.03.1965
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1965
Отец: Геллер Борис Евгеньевич
Мать: Геллер Галина Борисовна
Образование
Около 1980
Образовательное учреждение: Горный техникум Специальность: горный техник-электромеханик
Работа или профессия
Около 1984
техник-электромеханик | Место работы: шахта Должность: техник-электромеханик
Бракосочетание
Около 1987
Жена: Геллер Лариса
Рождение ребёнка
19.01.1988
Сын: Геллер Максим Станиславович
Мать ребёнка: Геллер Лариса
Развод
Около 1993
Жена: Геллер Лариса
Бракосочетание
Около 1994
Жена: Геллер Людмила
Работа или профессия
Неизвестно
горный техник-электромеханик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно