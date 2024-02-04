Верхняцкая (Горцило) Ефросинья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 04.08.1910
Дата смерти01.02.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1049
Сын: Верхняцкий Александр Иванович
Отец ребёнка: Пашинин Иван
Рождение
Около 04.08.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Верхняцкий Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
01.02.1994