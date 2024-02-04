Верхняцкая (Горцило) Ефросинья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхняцкая (Горцило) Ефросинья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 04.08.1910

Дата смерти

01.02.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1049

Сын: Верхняцкий Александр Иванович

Отец ребёнка: Пашинин Иван

Рождение
Около 04.08.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Верхняцкий Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
01.02.1994
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