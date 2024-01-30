Репина (Смолина) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репина (Смолина) Елизавета Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Около ?.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Смолин Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1917 ст.

Дочь: Репина Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Репин Алексей Васильевич

Березник, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Репина Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Репин Алексей Васильевич

Березник, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.11.1920

Дочь: Репина Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Репин Алексей Васильевич

Судилово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Репин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Репин Алексей Васильевич

Березник, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Репина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Репин Алексей Васильевич

Березник, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Репин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Репин Алексей Васильевич

Березник, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Около ?.12.1993
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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