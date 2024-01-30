Репина (Смолина) Елизавета Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиОколо ?.12.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Смолин Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1917 ст.
Дочь: Репина Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Репин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Репина Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Репин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1920
Дочь: Репина Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Репин Алексей Васильевич
Судилово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Репин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Репина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Репин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Репин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Репин Алексей Васильевич
Смерть
Около ?.12.1993
Кологрив, Кологривский муниципальный район, Костромская область