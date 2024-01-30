Смолин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смолин Александр Александрвич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смолин Борис Александрвич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Репина (Смолина) Елизавета Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Смолин Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Смолин Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно