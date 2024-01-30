Смолин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смолин Александр Александрвич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смолин Борис Александрвич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Репина (Смолина) Елизавета Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Смолин Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Смолин Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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