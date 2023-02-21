Gilder Emanuel (Fred)
Место рожденияLondon Stepney, London
Дата рождения06.07.1890
Дата смерти22.10.1956
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1890
Отец: Gilder Samuel
Мать: Gilder Sarah
London Stepney, London
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Место жительства
02.04.1911
109. King Edward Road, St John at Hackney, London, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Работа или профессия
Неизвестно
Приказчик | Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Смерть
22.10.1956
Hollywood Florida USA