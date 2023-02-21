Gilder Emanuel (Fred) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gilder Emanuel (Fred)

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Место рождения

London Stepney, London

Дата рождения

06.07.1890

Дата смерти

22.10.1956

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1890

Отец: Gilder Samuel

Мать: Gilder Sarah

London Stepney, London
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Место жительства
02.04.1911
109. King Edward Road, St John at Hackney, London, England
Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Работа или профессия
Неизвестно
Приказчик | Перепись населения Англии и Уэльса 1911 года
Смерть
22.10.1956
Hollywood Florida USA
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