Якк Вадим Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якк Вадим Павлович

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Место рождения

Старый Урюп Тяжинский Кемеровская

Дата рождения

08.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1980

Отец: Якк Павел Петрович

Мать: Якк Валентина Прокопьевна

Старый Урюп Тяжинский Кемеровская
Рождение ребёнка
20.02.2005

Дочь: Якк Валерия Вадимовна

Мать ребёнка: Якк Ольга Викторовна

Красноярск
Рождение ребёнка
20.12.2010

Сын: Якк Владислав Вадимович

Мать ребёнка: Якк Ольга Викторовна

Ачинск Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якк Ольга Викторовна

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