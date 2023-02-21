Якк Вадим Павлович
Место рожденияСтарый Урюп Тяжинский Кемеровская
Дата рождения08.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1980
Отец: Якк Павел Петрович
Старый Урюп Тяжинский Кемеровская
Рождение ребёнка
20.02.2005
Дочь: Якк Валерия Вадимовна
Мать ребёнка: Якк Ольга Викторовна
Красноярск
Рождение ребёнка
20.12.2010
Мать ребёнка: Якк Ольга Викторовна
Ачинск Красноярского края
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якк Ольга Викторовна