Белых ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белых Александр Васильевич
Отец ребёнка: Белых Василий Васильевич
Рождение ребёнка
08.02.1868
Дочь: Деревнина (Белых) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Белых Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно