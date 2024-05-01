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Белых ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белых Александр Васильевич

Отец ребёнка: Белых Василий Васильевич

Рождение ребёнка
08.02.1868

Дочь: Деревнина (Белых) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Белых Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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