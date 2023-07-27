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Семашко Андрей Васильевич
Семашко Андрей Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.09.1983
Пол
Мужской
Отец
Семашко Василий
Мать
Семашко (Павлович) Валентина Петрововна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ІБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
26.09.1983
Отец:
Семашко Василий
Мать:
Семашко Валентина Петрововна
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