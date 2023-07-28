Нетунахина (Ловягина) Параскева Никитина
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти19.11.1842
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Ловягин Никита Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1836
Рождение ребёнка
17.11.1836
Сын: Нетунахин Александр Петрович
Отец ребёнка: Нетунахин Петр Климов
Рождение ребёнка
19.09.1840
Отец ребёнка: Нетунахин Петр Климов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Нетунахин Петр Климов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.11.1842
Причина смерти: чахоткою