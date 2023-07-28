Нетунахина (Ловягина) Параскева Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нетунахина (Ловягина) Параскева Никитина

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

19.11.1842

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Ловягин Никита Михайлович

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
27.01.1836

Муж: Нетунахин Петр Климов

Рождение ребёнка
17.11.1836

Сын: Нетунахин Александр Петрович

Отец ребёнка: Нетунахин Петр Климов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
19.09.1840

Сын: Нетунахин Иван Петрович

Отец ребёнка: Нетунахин Петр Климов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Нетунахин Петр Климов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
19.11.1842
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: чахоткою