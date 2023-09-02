Решитов Андрей Заирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решитов Андрей Заирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1969

Отец: не указан

Мать: Решитова Раиса Андреевна

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