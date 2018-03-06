Кузнецов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1936
Дата смерти06.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1936
Рождение ребёнка
24.11.1961
Сын: Кузнецов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Наймушина Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
24.07.1963
Сын: Кузнецов Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Наймушина Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгих Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Наймушина Мария Гавриловна
Смерть
06.03.2018