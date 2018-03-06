Кузнецов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1936

Дата смерти

06.03.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1936

Отец: Кузнецов Петр Яковлевич

Мать: Булгакова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
24.11.1961

Сын: Кузнецов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Наймушина Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
24.07.1963

Сын: Кузнецов Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Наймушина Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгих Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Наймушина Мария Гавриловна

Смерть
06.03.2018
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