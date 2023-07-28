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Щербаков Василий Дмитриевич

Место рождения

Немецродо, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Дмитрий Сергеевич

Мать: не указана

Немецродо, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Верх-Ушнур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Немецродо, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Пётр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Немецродо, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл