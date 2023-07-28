Щербаков Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербаков Дмитрий Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Верх-Ушнур, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана